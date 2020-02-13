Поиск Вашингтоном кандидата на должность спецпосланника для диалога с РФ про продлению СНВ-3 (Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений) вряд ли может оказать существенное влияние на судьбу документа. Эксперты убеждены: пролонгация соглашения возможна лишь в случае, если президент Дональд Трамп решит приехать в Москву 9 мая. Однако продление СНВ-3 будет лишь техническим — документ себя изжил.

О том, что США планируют назначить специального посланника, ответственного за переговоры по контролю над вооружениями, написало издание Politico. По данным СМИ, главной задачей чиновника должно стать выстраивание диалога с Россией по контролю над ядерными вооружениями и судьбе Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Помимо этого, на успешного кандидата планируется возложить ответственность за привлечение Китая к новому соглашению, о чём неоднократно говорил президент Дональд Трамп.

Поиски начались в конце 2019 года, но пока не увенчались успехом: источники Politico утверждают, что никто не хочет идти на эту «расстрельную» должность. Издание называет трёх возможных претендентов: глава делегации США на переговорах по СНВ-1 в 1991 году и экс-посол Ричард Бёрт, сотрудник Минфина Маршалл Биллингсли и экс-советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Маршалл Билингсли Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Как отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, закрыть вакансию спецпосланника не получается, поскольку действующей администрации в целом тяжело найти кого-то, кто будет готов с ней работать. При этом Фролов отметил, что должность, вероятно, будет совмещённой.

Думаю, речь идёт не о спецпосланнике, а о замгоссекретаря США по контролю над вооружениями. Эта должность освободилась после ухода Андреа Томпсон в сентябре 2019 года. Возможно, в Вашингтоне решили пойти по северокорейскому образцу: Стивен Биган одновременно является и спецпредставителем США по КНДР, и первым замгоссекретаря США. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

На данный момент за переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном ответственны замглавы МИД России Сергей Рябков и и.о. замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд. Последний раунд консультаций состоялся 16 января 2020 года в Вене, где стороны условились продолжить диалог.

Договоренность о продолжении работы в этом формате достигнута. Сроки мы будем согласовывать дополнительно, но больших пауз быть не должно, — сказал Рябков в интервью РИА Новости по итогам консультаций.

Тем не менее, дата новой встречи так и не определена. Продвижения по вопросу продления договора СНВ-3 между сторонами также не достигнуто. Аналогичный «результат без результата» был и по итогам поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон в декабре 2019 года.

В Москве неоднократно выражали готовность к пролонгированию договора без изменений как на пятилетний, так и на меньший срок. Из Вашингтона же активной реакции не последовало. Действие СНВ-3 истекает в феврале 2021 года и в случае, если договор не будет продлён или его не заменит новый, между Россией и США не останется ни одного договора, сдерживающего их ядерные арсеналы.

mil.ru

В окружении президента США есть как сторонники пролонгации договора, за счёт которой можно будет выиграть время для заключения новой сделки, так и противники. Сам Трамп считает СНВ-3 очередным наследием своего предшественника Барака Обамы, от которого ему хочется избавиться. Вместе с тем, анонсированное трёхстороннее соглашение с Китаем не движется с места: в Пекине неоднократно заявляли об отказе участвовать в подобной сделке. Да и сами контуры инициативы по-прежнему неизвестны ни одной из сторон. В конце 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео говорил о том, что Вашингтон представит своё видение трёхсторонней сделки, но пока этого не произошло.

Фролов считает, что, несмотря на неудачи в поиске спецпосланника, в США в ближайшее время произойдёт оживление на этом направлении.

Если Трамп согласится приехать в Москву на 9 мая, то ему нужны будут практические результаты. Поэтому возможно техническое продление СНВ-3 на пару лет. Сам договор уже не сохранить, если это не понадобится Трампу, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сомневается в возможности продления договора сроком на пять лет.