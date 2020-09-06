Amazon запретил доставку семян в Штаты из других стран

https://static.news.ru/photo/3bb7b822-f014-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press

Компания Amazon запретила импорт семян в США из других стран. Причиной послужили загадочные посылки из КНР, приходившие американцам, которые их даже не заказывали.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на сообщение компании. Согласно ему, продажа семян теперь разрешена только находящимся на американской территории продавцам.

Продавцам, которые не будут соблюдать новые правила, грозит удаление их аккаунтов с площадки, — заявили в Amazon.

В последние месяцы жителям США, Канады и Великобритании приходят посылки. В них они находили неизвестные семена, хотя адресаты даже не делали таких заказов. При этом на коробках было написано, что это игрушки или украшения. Странные посылки вызвали интерес в Минсельхозе США и Министерстве внутренней безопасности США. Позже специалисты установили, что в коробках находились семена вьюнка, горчицы, розмарина, капусты, роз и других растений, не представляющих опасности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники таможни в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали посылку из Китая, радиационный фон которой превышал норму более чем в 10 раз.