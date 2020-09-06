Amazon запретил доставку семян в Штаты из других стран

Компания Amazon запретила импорт семян в США из других стран. Причиной послужили загадочные посылки из КНР, приходившие американцам, которые их даже не заказывали.
Об этом
Продавцам, которые не будут соблюдать новые правила, грозит удаление их аккаунтов с площадки, — заявили в Amazon.
В последние месяцы жителям США, Канады и Великобритании приходят посылки. В них они находили неизвестные семена, хотя адресаты даже не делали таких заказов. При этом на коробках было написано, что это игрушки или украшения. Странные посылки вызвали интерес в Минсельхозе США и Министерстве внутренней безопасности США. Позже специалисты установили, что в коробках находились семена вьюнка, горчицы, розмарина, капусты, роз и других растений, не представляющих опасности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники таможни в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали посылку из Китая, радиационный фон которой превышал норму более чем в 10 раз.
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