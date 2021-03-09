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Аляска стала первым штатом США, где разрешили вакцинацию от COVID с 16 лет

10:25, 10 марта 2021
Фото: AP Photo/Gregory Bull/ТАСС

Первым американским штатом, где разрешили вакцинацию от коронавируса лицам в возрасте от 16 лет, стала Аляска. Об этом сообщил в Twitter губернатор штата Майк Данливи.

Аляска будет первым штатом в стране, который разрешит вакцинацию от COVID-19 любому человеку старше 16 лет. Это значительный шаг вперёд в наших усилиях по избавлению от вируса, — говорится в сообщении.

США остаются мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом со времени начала пандемии. Более 29 млн граждан страны заразились инфекцией, из них скончались свыше полумиллиона человек.

Власти США намерены выделить $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Выплаты должны поступить американцам в рамках плана по спасению экономики страны.

Американское правительство сможет начать рассылку чеков после подписания законопроекта президентом Джо Байденом. Получателями помощи в размере $1,4 тысячи должны стать около 160 млн домохозяйств.

Как ранее писал NEWS.ru, число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 миллионов человек. Вакцинацию прошли порядка 301,4 миллиона человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привиты уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.

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