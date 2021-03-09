Аляска стала первым штатом США, где разрешили вакцинацию от COVID с 16 лет

https://static.news.ru/photo/49971758-8173-11eb-95a7-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Gregory Bull/ТАСС

Первым американским штатом, где разрешили вакцинацию от коронавируса лицам в возрасте от 16 лет, стала Аляска. Об этом сообщил в Twitter губернатор штата Майк Данливи.

Аляска будет первым штатом в стране, который разрешит вакцинацию от COVID-19 любому человеку старше 16 лет. Это значительный шаг вперёд в наших усилиях по избавлению от вируса, — говорится в сообщении.

США остаются мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом со времени начала пандемии. Более 29 млн граждан страны заразились инфекцией, из них скончались свыше полумиллиона человек.

Effective immediately, Alaska will become the 1st state in the nation to allow anyone over the age of 16 to get the COVID-19 vaccine. This marks a significant step forward in our efforts to put the virus behind us. #akgov #CovidVaccine — Governor Mike Dunleavy (@GovDunleavy) March 10, 2021

Власти США намерены выделить $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Выплаты должны поступить американцам в рамках плана по спасению экономики страны.

Американское правительство сможет начать рассылку чеков после подписания законопроекта президентом Джо Байденом. Получателями помощи в размере $1,4 тысячи должны стать около 160 млн домохозяйств.

Как ранее писал NEWS.ru, число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 миллионов человек. Вакцинацию прошли порядка 301,4 миллиона человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привиты уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.