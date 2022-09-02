Збруев, Певцов, Железняк, Поргина: парад звезд на сборе труппы «Ленкома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор труппы театра «Ленком Марка Захарова» перед началом 96-го сезона

2 сентября состоялся ежегодный сбор коллектива театра «Ленком Марка Захарова». В одном зале собралась звездная труппа: Александр Збруев, Олеся Железняк, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Александра Захарова и многие другие артисты. Коллективу был представлен главный режиссер театра Алексей Франдетти.

Руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер подвел итоги юбилейного, 95-го сезона. Марк Борисович отметил, что с 2019 по 2022 год в театре был осуществлен 161 ввод в спектакли текущего репертуара. Более 60 человек были отмечены разными наградами.

На сборе труппы было объявлено о планах театра. В сезоне 2022/2023 театр планирует выпустить четыре премьеры. 96-й сезон открывается первой из них: «Последний поезд» в постановке Антона Яковлева сыграют 2, 3, 4 сентября. 8 и 10 октября состоится премьера спектакля «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова, режиссер-постановщик — Роман Самгин, в ролях — заслуженная артистка России Олеся Железняк и народный артист России Игорь Бочкин.

В феврале планируется премьера спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке народного артиста России Александра Лазарева.

Главный режиссер театра Алексей Франдетти выпустит свой первый спектакль в конце сезона: он поставит хип-хоп оперу «Маяковский» к 130-летию поэта. Музыкальным продюсером спектакля выступит Василий Вакуленко (Баста) и команда «Gasgolder». Также в этом сезоне на сцене «Ленкома Марка Захарова» появится спектакль с участием популярного коллектива «Заячий стон» (артисты театра Кирилл Петров, Максим Амельченко, Алексей Поляков, Виталий Боровик). Выступление этой группы, кстати, и завершило сбор труппы.

Главный режиссер театра также рассказал о договоренности с компанией «VK Музыка», в рамках которой предполагается создание радиоспектаклей с участием артистов театра.

27 октября 2022 года театр отметит 95-летие. В этот день в честь юбилея на сцене «Ленкома» пройдет театрализованное представление «Хрустальный бал Хрустальной Турандот». 18 октября состоится открытие выставки «Ленком. Без пяти сто», в которой отражены основные вехи истории театра.

Кадры сборы труппы театра «Ленком» — в галерее NEWS.ru.