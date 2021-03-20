Весточка из детства: как живёт сегодня театр кукол

Сегодня, 21 марта, отмечается Международный день театра кукол. Официально этот праздник существует только с 2003 года, но многие из нас в детстве обожали посещать кукольные спектакли, на которых всегда царила особая атмосфера. Чтобы поддержать всех причастных к празднику и напомнить читателям о том, какими интересными и завораживающими могут быть такие постановки, NEWS.ru подготовил фоторепортаж из Театра кукол имени С. В. Образцова. Сотрудники показали нам весь процесс кропотливой подготовки к популярному спектаклю «Чиполлино».