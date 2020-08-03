В МХАТ им. Горького появится музыкальный бар

https://static.news.ru/photo/42cf8226-d58d-11ea-90f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие музыкального бара «Клуб.15» в МХАТ им. М. Горького запланировано на конец 2020 года в рамках проекта «Открытая сцена МХАТ».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу театра. По его данным, бар откроется ближе к Новому году — он станет 15-й сценой, созданной в рамках проекта.

Бар, кафе, музыкальная площадка и лекторий в одном месте — никаких сомнений, что это будет новое модное многофункциональное клубное пространство на карте города, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в течение сезона 2020-2021 в здании театра откроется книжный магазин, в котором будут представлены 3,5 тыс. книг по философии, истории, религии, театральному искусству, уже отобранных экспертами МХАТ. Также в магазине будут составлены подборки от известных культурных деятелей — «авторские полки». Планируется, что посетители смогут найти подборки «10 книг от» писателя Евгения Водолазкина, режиссера Андрея Кончаловского, художника Михаила Шемякина, актера и режиссера Антон Адасинского и другие. Также в театре появится прилавок с дизайнерскими подарками и сувенирами МХАТ — «МХАТ. Место».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские актрисы Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и Ирина Линдт войдут в состав артистов МХАТ им. Горького. Они будут задействованы в премьерном спектакле «Некурортный роман».