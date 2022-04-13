«Райкин — это не Бузова. Нельзя выкидывать его как собаку»

За 10 лет работы Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина) обрела славу одного из наиболее престижных творческих учебных заведений России. Многие выпускники получили работу в возглавляемом Райкиным «Сатириконе» и других театрах. Однако ректор Театральной школы Анатолий Полянкин сначала убрал имя её основателя и художественного руководителя из названия, а теперь и вовсе подписал приказ об увольнении Константина Райкина. Какая кошка пробежала между давними бизнес-партнёрами, знающими друг друга почти 30 лет и когда-то мечтавшими основать на базе «Сатирикона» первый в России частный (негосударственный) театр — в материале NEWS.ru.

Как Райкин и Полянкин хотели сделать «Сатирикон» первым частным театром в России

До 2019 года Анатолий Полянкин работал директором государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Худрук коллектива Константин Райкин, знавший Полянкина как эффективного и деятельного театрального менеджера, пригласил его на эту должность в 1996 году. Их задачей было создание на базе «Сатирикона» первого в России частного репертуарного театра, который бы работал «независимо от государства, но при его одобрении и поддержке».

На пути к этой цели за неполные 25 лет Райкин и Полянкин пережили вместе огонь и воду. Оформили здание театра и земельный участок в собственность РФ. Заручились поддержкой председателя правительства, а позже президента Владимира Путина по преобразованию бюджетного учреждения в частную автономную некоммерческую организацию с государственным участием, после чего тот дал поручение подготовить поправки в Федеральный закон «О некоммерческих организациях», необходимые для создания театральной организации нового типа.

Анатолий Полянкин Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главным этапом реализации идеи должен был стать инвестиционный проект по реконструкции здания театра и строительству нового театрально-гостиничного комплекса за счёт частного бизнеса. Создав юрлицо «Арт-Инвест», Полянкин и Райкин занялись поиском средств. Полянкин не скрывал, что деньги привлекались прежде всего «под репутацию театра, бесспорный авторитет его основателя Аркадия Райкина и продолжателя дела отца Константина Райкина». Финансовый кризис 2008 года затормозил строительство новых зданий, однако позже это сделать удалось.

Ряд объектов недвижимости (здание Школы, открытый театр, гостиница) были переданы в собственность некоммерческого Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина, основной целью которого, согласно уставу, является материальная помощь деятельности театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Соучредителями фонда выступили всё те же Райкин и Полянкин.

По словам адвоката Константина Райкина, управляющего партнёра адвокатского бюро ЕМПП Валентина Петрова, «в 2015 году Анатолий Полянкин предложил Райкину перевести эти помещения во владение специально созданного ООО «Райкин Плаза» для упрощения операционной деятельности». 51% в ООО «Райкин Плаза» на тот момент принадлежали самому Полянкину, а 49% — фонду.

Затем Полянкин просто выкупил у фонда оставшиеся 49%, — рассказал Валентин Петров.

В 2019 году Райкин пришёл к выводу, что «негосударственный театр в России ещё не вполне доказал свою жизнеспособность». Он заявил, что пока не может себе представить, «как совместить необходимость постоянно зарабатывать деньги и принцип художественного развития», и признался в неготовности «сделать последний шаг». К явному неудовольствию Полянкина, Райкин отложил принятие окончательного решения об экономической независимости «Сатирикона» «на два-три года».

Сбор труппы Российского государственного театра «Сатирикон» Софья Сандурская/АГН «Москва»

Пути бывших единомышленников разошлись. Полянкин покинул пост директора театра, но остался учредителем и ректором Высшей школы сценических искусств и ряда организаций, созданных вместе с Райкиным, пообещав «сосредоточиться исключительно на деятельности частного театрально-культурного комплекса, построенного на привлечённые „Арт-Инвестом“ средства». Результатом его усилий и стало нынешние увольнение Константина Райкина.

Битва за недвижимость

Показавшееся наблюдателям неожиданным увольнение Райкина из театральной школы его имени на самом деле стало следствием целой череды судов теперь уже экс-худрука с его бизнес-партнёром.

Адвокат Константина Райкина Валентин Петров рассказал, что в 2020-м Фонд поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина (как полагает юрист, без ведома самого Райкина) был выведен из состава учредителей Высшей школы сценических искусств, и в мае 2021 года председатель фонда Анатолий Полянкин через суд потребовал ликвидировать организацию. Полянкин утверждал, что взносы и пожертвования в фонд прекратились в 2020 году, в результате чего у него накопились долги перед налоговыми органами и прочими третьими лицами.

Как объяснил адвокат Константина Райкина, в случае ликвидации фонда находившаяся в его собственности недвижимость «перешла бы, согласно уставу, в собственность Школы, единственным учредителем теперь является компания, принадлежащая тому же Полянкину» (АНО «Высшая школа сценических искусств», зарегистрирована в июле 2020 года).

Суд Полянкину в удовлетворении иска отказал, однако история противостояния с Райкиным на этом не закончилась.

В августе прошлого года ректор убрал имя Райкина из названия Школы и уволил двух ключевых преподавателей — Рената Мамина и Полину Райкину (дочь Константина Райкина). Те обратились в суд, который признал их увольнение незаконным. В конце марта 2022 года Полянкин издал приказ о приостановке обучения студентов в школе с 1 апреля в связи с «существенным ухудшением материального положения института». Студенты и преподаватели выступили против такого решения, желая продолжить занятия. Но вместо диалога Полянкин сделал «контрольный выстрел», уволив худрука учебного заведения Константина Райкина.

Мы все в шоке! Многие, почти все приходят в Школу, влекомые именем Константина Аркадьевича, которое теперь вообще исчезло из названия. Райкин — педагог от бога, это же не Бузова. Его нельзя выкидывать как собаку. Всё происходящее — какой-то нонсенс, — заявил NEWS.ru студент вуза Николай Омельниченко.

Высшая школа сценических искусств raikinschool/vk.com

NEWS.ru не удалось связаться с Анатолием Полянкиным, чтобы узнать его позицию. По словам Константина Райкина, тот «в течение нескольких лет даже не заходит в институт, не знает ни одного студента, не посещает экзамены», а считает, что «всякими бумажками, приказами и запретами может на расстоянии руководить вузом».

В своём видеообращении в соцсетях Райкин назвал действия Полянкина «целенаправленным разрушением Школы».

Должность худрука упразднена, но это случай нашей абсолютной правоты — моей, всего педагогического состава, всех студентов. Я хочу преподавать, я уже 50 лет преподаю, — сказал Константин Райкин.

Райкин подтвердил NEWS.ru, что в ближайшее время обратится в суд с требованием признать решение о его увольнении незаконным.