Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» без Ефремова

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Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что не видит «чудовищной» ситуацию в театре «Современник», о которой рассказал артист Сергей Гармаш. Он в открытом письме возмутился обстановкой в театре, сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.

Хаматова отметила, что новый руководитель «Современника» Виктор Рыжаков пока не успел «показать себя» из-за временного закрытия театра в связи с пандемией коронавируса. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех...