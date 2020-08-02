Неёлова связала уход Гармаша из «Современника» с неоправданными ожиданиями

https://static.news.ru/photo/ceabf4c2-d4cb-11ea-861d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гармаш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уход актёра Сергея Гармаша из театра «Современник», в котором он служил с 1984 года, прокомментировала актриса Марина Неёлова. По её мнению, причиной тому стали неоправданные ожидания артиста.

Мне кажется такой «драматически» выстроенный уход оскорблённого Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями, — цитирует Неёлову РБК.

Актриса призвала коллег продолжать работу вместо разглагольствований «на тему защиты и „спасения“ театра».

Гармаш объявил об уходе из «Современника» 31 июля. По его словам, решение об этом далось ему нелегко, однако он был вынужден прекратить сотрудничество из-за «чудовищной ситуации» в театре. Подробности актёр раскрыл в письме, которое направил в общий чат сотрудников. Он назвал действия нового худрука театра Виктора Рыжакова «кощунственными», обвинил его в расправе над «прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Ранее NEWS.ru писал, что Гармаша за этот скандал осудила народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Она отметила, что Рыжаков предложил «прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссёрами» на три предстоящих сезона, «у него хорошие проекты», к тому же он является обладателем множества наград. Инцидент актриса назвала пятном, которое Гармаш «не смоет».