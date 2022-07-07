«Нам никто не мешает»: Богомолов похвастался доходами и отсутствием цензуры Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов рассказал о высоких заработках, переезде на историческую сцену и грандиозных планах в предстоящем сезоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Константин Богомолов

Константин Богомолов подвёл итоги своего третьего года на посту художественного руководителя Театра на Бронной (прежнее название — Театр на Малой Бронной) в рамках пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС. На фоне громких увольнений в театральном мире у команды Богомолова всё складывается лучшим образом: труппа переехала в отремонтированное историческое здание на Патриарших, театр за три месяца заработал 81 миллион рублей, а его руководитель признался в полной свободе творчества и отсутствии цензуры. Подробности настоящей и будущей жизни Театра на Бронной — в материале NEWS.ru.

Главным событием для труппы в уходящем сезоне стал переезд на историческую сцену раньше положенного срока. В течение двух лет театр вынужденно работал во Дворце на Яузе. Масштабная реставрация до сих пор не закончена, но текущее состояние позволяет давать спектакли на исторической сцене в здании на Патриарших прудах.

По словам Богомолова, он специально придерживал выпуск премьер к переезду на основное место. С такой установкой зрителям показали «Таню» по пьесе Алексея Арбузова, «Вишневый сад» Микиты Ильинчика и «Платонов болит» Александра Молочникова, который только успели прогнать перед зрителями во Дворце на Яузе, а полноценно представили уже на Бронной. Последней премьерой сезона стал спектакль «Гамлет in Moscow», созданный молодым режиссёром Эдгаром Закаряном и самим Константином Богомоловым.

Из важных достижений сезона директор театра Елена Мироненко назвала повышенный интерес зрителей к репертуару и, как следствие, высокие цифры дохода.

С апреля по июль 2022 года мы заработали столько же, сколько за весь предыдущий сезон — 81 миллион. За июнь — больше 36 миллионов, — сказала Елена Мироненко.

По словам Богомолова, его заветная мечта — привести театр к модели Олега Табакова в МХТ им. Чехова, когда труппа зарабатывала спектаклями больше, чем получала из государственного бюджета. Худрук уверен, что такими темпами театр сможет существовать за счёт собственных средств и спонсорских вложений, исключая государственные дотации.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Кроме того, Мироненко рассказала о проведённом исследовании совместно с социологическим факультетом Высшей школы экономики. Согласно полученным данным, среднестатистический зритель Театра на Бронной — это женщина 41 года с большим финансовым достатком и высоким образованием, которая посещает спектакли как минимум семь раз за сезон.

Эти выводы прокомментировал и худрук Константин Богомолов.

Мне ещё Олег Павлович Табаков говорил, что в театр ходят женщины, а мужчины, как правило, идут туда по принуждению. Тем лучше на самом деле, потому что женщины — любопытные существа, — поделился воспоминаниями режиссёр.

На вопрос, что чувствует Богомолов в связи с решениями департамента культуры Москвы о смене руководства в ведущих столичных театрах, он ответил, что эти события не затрагивают работу его коллектива.

Нас никто не ограничивает, нам никто не мешает. Нас никто не цензурирует. А изменение — это дело департамента, — сказал Богомолов.

Худрук Театра на Бронной признался, что ему жалко уволенных, потому что многие из них были для него близкими людьми. А также обратился к профессиональному сообществу с просьбой «не травить тех, кто пришёл на смену».

Мне хочется, чтобы они построили свой театр. Им работать, заново создавать или сохранять. У Театра на Бронной нет никаких проблем. Мы абсолютно свободны. За всё время, что я работаю, я не пошёл ни на какие компромиссы. И делаю тот театр, который люблю, — заявил Богомолов.

Худрук озвучил планы на грядущий сезон и пообещал «минимум два новых детских спектакля и мюзикл о Юрии Гагарине». Первой осенней премьерой станет работа самого Богомолова «Вы чьё, старичьё?» по повести Бориса Васильева. В октябре 2022 года Елена Лабутина выпустит детский спектакль «Незнайка».

Из приглашённых режиссёров ставить на Бронную в новом сезоне придут Роман Самгин с пьесой Островского «Без вины виноватые» и главный режиссёр новосибирского театра «Старый дом» Андрей Прикотенко. Он представит авторскую переработку античной трагедии «Федра».

Весной 2023 года планируется постановка «80 дней вокруг света» для подростковой аудитории по Жюлю Верну. Кроме того, Театр на Бронной ведёт переговоры с режиссёром и хореографом Олегом Глушковым, предварительно известно, что он поставит оригинальный мюзикл, посвящённый Юрию Гагарину.

Завершить сезон Константин Богомолов планирует своим спектаклем «Летят журавли» по сценарию Виктора Розова, в основе которого его же пьеса «Вечно живые». Это продолжит кинематографичный цикл режиссёра, начатый спектаклем «Покровские ворота».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Богомолов

Также Богомолов сообщил, что в репертуар после долгого перерыва вернётся спектакль Филиппа Григорьяна «Лунная масленица» по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко. Сейчас идёт адаптация постановки к исторической сцене на Бронной.