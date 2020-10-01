Мосгорсуд проверит законность приговора по делу Серебренникова 23 октября

https://static.news.ru/photo/d0839a3e-0491-11eb-acb5-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд проверит законность приговора по делу российского режиссёра Кирилла Серебренникова 23 октября.

Рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского назначено в Мосгорсуде на 11:00 мск 23 октября, — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Как писал NEWS.ru, художественный руководитель «Гоголь-центра» режиссёр Кирилл Серебренников, которого осудили на три года условно, рассказал, что был готов к любому исходу дела о хищениях. Он отметил, что не согласен с тем, что говорилось о нём в зале суда, и выразил надежду, что однажды его оправдают по этому делу. Пока же, с сожалением добавил Серебренников, он не может выехать из России, поскольку прежде надо выплатить крупный долг Министерству культуры. Таких денег у него нет, уточнил режиссёр.

Согласно решению Мещанского суда Москвы, Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Дело «Седьмой студии» длится с 2017 года. Оно возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ). По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.