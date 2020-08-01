Малый театр представит спектакль «Золотой ключик» в постановке Соломина

https://static.news.ru/photo/a275391e-d3fd-11ea-9c05-fa163e074e61_660.jpg Юрий Соломин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Московский Малый театр представит спектакль по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в постановке художественного руководителя Юрия Соломина, сообщила директор Тамара Михайлова по итогам сбора труппы театра.

Юрий Мефодьевич Соломин планирует ставить «Золотой ключик или Буратино». Премьера состоится точно в 265-м сезоне, но пока вопрос, в 2020 году или в 2021-м, — рассказала ТАСС Михайлова.

Директор также напомнила, что открытие сезона намечено на 3 сентября. В этот день будет проведён премьерный показ спектакля по пьесе Лукаса Свенссона «Большая тройка (Ялта-45)». В постановке задействуют артистов Василия Бочкарёва, Бориса Клюева и Бориса Невзорова.

Кроме того, Малый театр планирует представить спектакли «Рождество в доме Купьелло» в постановке итальянского режиссёра Стефано де Луки, «Доходное место» по Островскому, «Мёртвые души» по Гоголю и «Месяц в деревне» по Тургеневу. Ожидается, что продажа билетов станет доступна 1 августа с учётом рассадки зрителей в шахматном порядке.

В этом сезоне также состоятся гастроли по регионам России — около 14 показов в Воронеже, Смоленске, Владикавказе. Свою работу продолжит и филиал театра в Когалыме.

Ранее NEWS.ru писал, что новый вариант облика будущего театра оперы и балета в Воронеже представили в рамках прошедшего в четверг, 30 июля, совещания у губернатора Александра Гусева.

Предлагаемая идея предполагает сплошное остекление значительной площади фасадов здания.