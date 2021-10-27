Лукьяненко поздравил Хабенского с назначением на должность худрука МХТ

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Радио 1» поздравил актёра Константина Хабенского с назначением на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Он добавил, что будет ждать спектаклей в его постановке.

Думаю, практически каждый актёр рано или поздно пробует себя в режиссуре, в руководстве. Константин Хабенский — замечательный артист. Его опыт, я уверен, поможет достичь ему успеха и на этом поприще. Так что могу его поздравить и буду ждать спектаклей в его постановке, — заявил Лукьяненко.

Ранее стало известно, что Хабенский возглавит МХТ имени Чехова. На этом посту он сменит Сергея Женовача, уволившегося по собственному желанию. Последний продолжит руководить студией театрального искусства.

В Минкультуры полагают, что Хабенский сможет объединить труппу и вывести театр на новый уровень. Актёр долгое время проработал в МХТ имени Чехова и знает всё изнутри.

Вдова бывшего художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, актриса Марина Зудина в беседе с NEWS.ru также положительно оценила назначение Хабенского на эту должность.