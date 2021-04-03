Драма женщины: фото с пресс-показа «Фрёкен Жюли» в Москве

В воскресенье вечером в Театре имени Моссовета, на сцене «Под крышей», состоится премьера спектакля «Фрёкен Жюли». 2 апреля прошёл его пресс-показ.
Это первая постановка Евгения Марчелли в качестве художественного руководителя театра. Главные роли в спектакле исполняют Лилия Волкова, Павел Усачёв и Кристина Исайкина.
Всё действо разворачивается вокруг фрёкен Жюли — персонажа пьесы шведского драматурга Августа Стриндберга, написанной в 1888 году. В ней изложена история дочери графа, ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея.
Это пьеса о вечном поиске любви, разном представлении мужчины и женщины о счастье.
О том, как прошёл пресс-показ спектакля, — в фотогалерее NEWS.ru.
Кристина Исайкина (Кристина) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кристина Исайкина (Кристина) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кристина Исайкина (Кристина)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кристина Исайкина (Кристина), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кристина Исайкина (Кристина), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Усачёв (Жан) и Лилия Волкова (фрёкен Жюли)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Усачёв (Жан) и Лилия Волкова (фрёкен Жюли)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли), Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли), Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сцена из спектакля
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Кристина Исайкина (Кристина)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Павел Усачёв (Жан), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Кристина Исайкина (Кристина)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лилия Волкова (фрёкен Жюли)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сцена из спектакля
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кристина Исайкина, Павел Усачёв и Лилия Волкова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евгений Марчелли
Сергей Лантюхов/NEWS.ru