Драма женщины: фото с пресс-показа «Фрёкен Жюли» в Москве

В воскресенье вечером в Театре имени Моссовета, на сцене «Под крышей», состоится премьера спектакля «Фрёкен Жюли». 2 апреля прошёл его пресс-показ.

Это первая постановка Евгения Марчелли в качестве художественного руководителя театра. Главные роли в спектакле исполняют Лилия Волкова, Павел Усачёв и Кристина Исайкина.

Всё действо разворачивается вокруг фрёкен Жюли — персонажа пьесы шведского драматурга Августа Стриндберга, написанной в 1888 году. В ней изложена история дочери графа, ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея.

Это пьеса о вечном поиске любви, разном представлении мужчины и женщины о счастье.

О том, как прошёл пресс-показ спектакля, — в фотогалерее NEWS.ru.

Кристина Исайкина (Кристина) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Исайкина (Кристина) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Исайкина (Кристина) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Исайкина (Кристина), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Исайкина (Кристина), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Павел Усачёв (Жан) и Лилия Волкова (фрёкен Жюли) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Павел Усачёв (Жан) и Лилия Волкова (фрёкен Жюли) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли), Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли), Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сцена из спектакля Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Кристина Исайкина (Кристина) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Павел Усачёв (Жан), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Кристина Исайкина (Кристина) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лилия Волкова (фрёкен Жюли) Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сцена из спектакля Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Исайкина, Павел Усачёв и Лилия Волкова Сергей Лантюхов/NEWS.ru Евгений Марчелли Сергей Лантюхов/NEWS.ru