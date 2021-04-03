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Лилия Волкова (фрёкен Жюли)
Театр

Драма женщины: фото с пресс-показа «Фрёкен Жюли» в Москве

14:51, 04 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье вечером в Театре имени Моссовета, на сцене «Под крышей», состоится премьера спектакля «Фрёкен Жюли». 2 апреля прошёл его пресс-показ. 

Это первая постановка Евгения Марчелли в качестве художественного руководителя театра. Главные роли в спектакле исполняют Лилия Волкова, Павел Усачёв и Кристина Исайкина. 

Всё действо разворачивается вокруг фрёкен Жюли — персонажа пьесы шведского драматурга Августа Стриндберга, написанной в 1888 году. В ней изложена история дочери графа, ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея.

Это пьеса о вечном поиске любви, разном представлении мужчины и женщины о счастье.

О том, как прошёл пресс-показ спектакля, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Кристина Исайкина (Кристина) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Исайкина (Кристина) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Исайкина (Кристина)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Исайкина (Кристина), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Исайкина (Кристина), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Усачёв (Жан) и Лилия Волкова (фрёкен Жюли)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Усачёв (Жан) и Лилия Волкова (фрёкен Жюли)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли), Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли), Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сцена из спектакля

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Павел Усачёв (Жан)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Кристина Исайкина (Кристина)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Усачёв (Жан) и Кристина Исайкина (Кристина)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Усачёв (Жан), Лилия Волкова (фрёкен Жюли) и Кристина Исайкина (Кристина)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лилия Волкова (фрёкен Жюли)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сцена из спектакля

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Исайкина, Павел Усачёв и Лилия Волкова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евгений Марчелли

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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