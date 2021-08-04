Басилашвили объявил о «начале гибели» театров в России

Советский и российский актёр Олег Басилашвили предсказал начало гибели театров и литературы в России. Такое заявление он сделал в беседе с NEWS.ru на фоне объявления проверок репертуаров театров Общественным советом при Минкультуры.

Если поначалу, в СССР, был образован военный совет или комитет по цензуре за пьесами или книгами (проверяли, так сказать, отсутствие патриотизма), то сейчас эта цензура Общественным советом покрыла всё! Опять начинается гибель нашей литературы, гибель нашего театра! — заявил Басилашвили.

Артист вспомнил историю советской литературы, когда писателей «давила цензура». По его словам, это же может повториться сегодня с театрами.

Ранее Басилашвили отказался верить в то, что актриса Лия Ахеджакова допустила в своём монологе в спектакле «Современника» «Первый хлеб» оскорбления ветеранов. Артист призвал организацию «Офицеры России», пожаловавшуюся на актрису в Следственный комитет, «посмотреть на себя в зеркало» и посоветовал подать на Ахеджакову в суд, где будет установлена истина.

Председатель Общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов рассказал о планах проводить обсуждения репертуаров спектаклей, выявляя несоответствие стратегии нацбезопасности. Он уточнил, что по результатам проверки Минкультуры имеет право принять решение о прекращении финансирования театров, отказавшихся выполнять рекомендации.

При этом в Минкультуры эту информацию опровергли, подчеркнув, что цензура, согласно Конституции России, недопустима.