https://static.news.ru/photo/b3b3eb66-4fbf-11ea-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт собирается уйти с должности художественного руководителя Театра сатиры, которую занимает с 2000 года. Своё решение он объяснил преклонным возрастом.

Я уже старый, должен сидеть с удочкой под кустом, а театру нужна свежая, молодая кровь, — сказал он в интервью «Собеседнику».

Что касается преемника, то по словам Ширвиндта, он никого назначить не может и не станет этого делать. Артист объяснил это тем, что театр — «не частная лавочка». Он также порекомендовал не верить слухам о том, кто может занять его место. Кандидатура пока не определена.

Ранее NEWS.ru писал, что в СМИ появились публикации о госпитализации Ширвиндта и перенесённой им операции на сердце. В театре эту информацию опровергли. Сын артиста — Михаил Ширвиндт — уточнил, что его отец проходил амбулаторное обследование.