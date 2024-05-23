Актер Агапов вспомнил о «провале» Караченцова в спектакле «Юнона и Авось» Актер Агапов: однажды в «Юноне и Авось» Караченцов забыл имя героини и выругался

Фото: Dmitry Aremaev/Global Look Press

Николай Караченцов

Российский актер Николай Караченцов был педантом, который перед каждым своим выходом на сцену отрабатывал максимальную точность движений и реплик, однако во время выступления в театре с ним произошел казус, и актер выругался матом прямо перед зрителями, рассказал NEWS.ru актер «Ленкома» Иван Агапов. Он отметил, что посетители культурного учреждения смехом отреагировали на ситуацию, после чего стали аплодировать.

Участник нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» Агапов подчеркнул, что, чем усерднее Караченцов репетировал, тем смешнее случались моменты, когда что-то шло не по плану.

К примеру, на спектакле «Юнона и Авось» <...> он вдруг внезапно забыл имя героини. Ну бывает же такое! Обращается к Кончите: «Мария Гуэль Геда Кончипче-пче…че…» (далее звучит бранное слово. — NEWS.ru) , как же ее зовут?! — рассказал актер.

Ранее киновед Алексей Тремасов в беседе с NEWS.ru напомнил, что Караченцов был «универсальным артистом» и мог блестяще работать в любом жанре: в комедиях, романтических картинах или музыкальных. По его словам, Караченцов оставался востребованным у режиссеров и любимцем публики, поэтому без работы он никогда не сидел.