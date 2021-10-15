31-летний оперный певец Павел Локшин умер от коронавируса

Оперный певец, солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин скончался на 32 году жизни. Об этом сообщается на официальной странице театра «ВКонтакте».

14 октября ушёл из жизни солист Челябинского театра оперы и балета Павел Локшин (20 января 1990 года — 14 октября 2021 года). Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким! — говорится в сообщении.

Знакомые певца отметили , что он болел коронавирусом, пишет «74.RU».

Павел Локшин с отличием окончил Омский университет по направлению «артист музыкального театра», был артистом в Омском государственном театре юного зрителя.

С 2014 года вокалист работал в Челябинском театре оперы и балета. Он исполнял басовые партии в постановках «Фауст», «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери», «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя», «Князь Игорь» и других.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни заслуженный артист России Валерий Долженков. Ему было 74 года. О причине смерти не сообщается.