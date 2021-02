Зрительница показала Надалю средний палец и была удалена со стадиона

Инцидент произошёл при счёте 6:1, 5:4, 30:0 в пользу Надаля. Испанец удивился жесту со стороны фанатки и отреагировал на него улыбкой.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ pic.twitter.com/fY3npCNTrn