Теннисистка Павлюченкова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова переместилась с 16-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлённая версия рейтинга
Первую строчку занимает австралийская спортсменка Эшли Барти, вслед за ней расположилась теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко. Далее идут Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова (обе — Чехия).
Лучшей из россиянок является Анастасия Павлюченкова, занимающая 12-е место в табели о рангах. Дарья Касаткина сохранила за собой 28-ю строчку, Вероника Кудерметова поднялась на 31-ю, а Екатерина Александрова — на 32-ю.
Ранее сообщалось, что Соболенко сдала положительный тест на COVID-19.