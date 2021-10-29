Теннисистка Павлюченкова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский теннисист, экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, как потерял обручальное кольцо на турнире в американском Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Видео он записал на своей странице в Instagram.

Я ехал с тренировки на машине и почувствовал, как мои кроссовки воняют. Это неудивительно, ведь здесь жара, ноги вспотели. И я не придумал ничего лучше, чем снять их и оставить...