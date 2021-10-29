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Теннисистка Павлюченкова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

09:40, 01 ноября 2021
Теннисистка Павлюченкова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA Анастасия Павлюченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова переместилась с 16-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Обновлённая версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.

Первую строчку занимает австралийская спортсменка Эшли Барти, вслед за ней расположилась теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко. Далее идут Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова (обе — Чехия).

Лучшей из россиянок является Анастасия Павлюченкова, занимающая 12-е место в табели о рангах. Дарья Касаткина сохранила за собой 28-ю строчку, Вероника Кудерметова поднялась на 31-ю, а Екатерина Александрова — на 32-ю.

Ранее сообщалось, что Соболенко сдала положительный тест на COVID-19.

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