В итоге — лучший: российский теннисист одержал одну из величайших побед

Сейчас в российском мужском теннисе подросло такое поколение, что к победам почти привыкаешь, но даже на их фоне эта стоит особняком. В ночь на 23 ноября в Лондоне Даниил Медведев завоевал титул на Итоговом турнире ATP, где собираются восемь лучших теннисистов планеты. Соревнования такого калибра игрок из России выигрывал лишь раз — Николай Давыденко в 2009-м. Тогда его поздравил даже президент России.

Обыграть всех лучших и остаться без титула

В теннисе, как известно, есть три игрока, которые выиграли почти всё за последние 15 лет — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Это — три лучших теннисиста в истории, им принадлежат почти все рекорды. Поэтому когда крупный титул выигрывает кто-то другой — это уже событие.

В теннисе есть такой негласный момент: мало просто выиграть титул, намного круче, если ты по ходу турнира обыграл кого-то из этой тройки, а лучше двоих. История знает всего три примера, когда кто-то обыгрывал двоих из этой троицы и не выигрывал титул, — Робин Содерлинг на Итоговом-2009, Томаш Бердых на Уимблдоне-2010 и Хуан Мартин Дель Потро на Олимпиаде в Рио. Проигравший в матче Медведев — Тим становился бы в этом списке четвёртым.

Архивное фото Сергей Булкин/NEWS.ru

И Даниил, и Доминик показали на прошедшей неделе теннис такого класса, что оба обыграли как Джоковича, так и Надаля. В финал вышли действительно два лучших игрока концовки сезон, четвёртая и третья ракетки мира соответственно. Это просто не могло не быть захватывающе. Фаворитом с небольшим перевесом считался россиянин.

На уверенности

Иногда бывает, что до решающих матчей ещё довольно далеко, но ты уже понимаешь, что титул возьмёт именно этот игрок. Видно по его настрою и по игре, что он находится «на миссии» и без трофея домой просто не уедет. Даниил Медведев в Лондоне — тот самый случай.

Всё с самого начала складывалось отлично, он выиграл все матчи на групповом этапе с явным преимуществом, его уверенность была абсолютно непоколебима. Шарма истории добавляла и его манера отмечать победы. У многих больших теннисистов есть свои фишки, у Даниила — празднования. Точнее, их отсутствие.

Архивное фото Сергей Булкин/NEWS.ru

После реализованных матчболов Даня просто идёт и жмёт руку сопернику, не проявляя никаких эмоций. Даже улыбки на его лице нет. Это уникально. Так в теннисе на победы не реагирует вообще никто. Даниил и не скрывает, что это его фишка. Например, после матча с Тимом он пожал плечами сделал гримасу, типа «И это всё? Так легко?».

Если говорить непосредственно об игре, то финал получился самым сложным матчем для Медведева на турнире. Доминик ни в чём не уступал и был близок к победе в двух сетах, но на тай-брейке Даниил сыграл надёжнее, а в решающей партии просто не дал матчу уйти. Он уже начал катиться в его руки.

В целом уровень Медведева был запредельно высоким: одна из лучших подач в туре, один из лучших приёмов и, пожалуй, лучшая игра на задней линии. В длинных розыгрышах Даня сейчас сильнее и Джоковича, и Надаля. Психологическая устойчивость — тоже на запредельном уровне.

Если ему удастся всё это сохранить на следующий сезон, то нет причин, почему у него не может получиться претендовать на самые крупные титулы. На этот раз не только на «Мастерсы», но и на «Шлемы». Как сказал сам Даниил, его цель — выиграть 20 турниров за один год. Пока никому не удавалось выиграть больше 12, поэтому чем не амбициозная суперцель? Хотя сам Даня, наверняка, не откажется от одного титула вместо 20, зато на «Шлеме».