Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла американке Мэдисон Киз в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати. Призовой фонд соревнований составляет порядка $3 млн.
Попавшая в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению) 34-летняя Светлана Кузнецова проиграла со счётом 5:7, 6:7 (5:7), матч продолжался 1 час 45 минут.
Спортсменки встречались в четвёртый раз, во всех матчах победу одерживала Киз.
Как писал News.ru, ранее российская теннисистка Мария Шарапова проиграла второй ракетке мира австралийке Эшли Барти во втором круге турнира WTA в Цинциннати (штат Огайо, США). За 1 час 29 минут россиянка успела уступить в двух сетах со счётом 4:6, 1:6.