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Российская теннисистка Мария Шарапова выступит вместо получившей травму американки Серены Уильямс на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic, который стартует 13 сентября в США.

Как я рада участвовать в Greenbrier. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет, — написала Шарапова в Twitter. Американская теннисистка получила травму...