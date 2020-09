Комментируя свою игру с австралийцем Домиником Тимом, россиянин отметил, что разочарован поражением, так как «вёл в двух сетах». При этом он отметил, что следует похвалить его соперника.

Disappointed. Twice up a break in sets. All credit to @ThiemDomi . Thanks to the @usopen for the last 3 weeks. See you next year. Hopefully with a roaring crowd that loves me:):)