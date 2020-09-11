Медведев проиграл Тиму в трёх сетах в полуфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США в трёх сетах.
Тим, посеянный на турнире вторым, обыграл третью ракетку US Open со счётом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).
Матч продолжался 2 часа 58 минут.
В финале Тим встретится с представляющим Германию Александром Зверевым.
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