Медведев проиграл Тиму в трёх сетах в полуфинале US Open

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Россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В финале повержены американка Николь Меличар и китаянка Сюй Ифань — 6:4, 6:4.

Звонарёва, которой на прошлой неделе исполнилось 36 лет, пропустила почти три года, залечивая травму плеча. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал её «настоящей спортсменкой». Если бы не травма, которая...