Звонарёва выиграла US Open в паре с Зигемунд

https://static.news.ru/photo/50ab4232-f47c-11ea-b95e-fa163e074e61_660.jpg Вера Звонарёва Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В финале повержены американка Николь Меличар и китаянка Сюй Ифань — 6:4, 6:4.

Звонарёва, которой на прошлой неделе исполнилось 36 лет, пропустила почти три года, залечивая травму плеча. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал её «настоящей спортсменкой».

Если бы не травма, которая выбила её на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю женщин, вернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени, — цитирует Тарпищева ТАСС.

Для Звонарёвой это второй парный успех на US Open. В 2006 году россиянка была здесь лучшей вместе с француженкой Натали Деши. Также в активе Звонарёвой значится выигрыш Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

Я думаю, что одна из самых важных вещей — это то, что мне нравилось проводить время на корте с Лаурой, она заставила меня чувствовать себя хорошо на корте. Она очень меня поддержала, думаю, это помогло нам пережить тяжёлые матчи, — отметила Звонарёва после победы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев выиграл путёвку в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open), который проходит без зрителей в Нью-Йорке. Он обыграл другого россиянина Андрея Рублёва в трёх сетах — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Четвертьфинальный поединок соотечественников, первый для россиян в истории турниров Большого шлема, длился 2 часа 27 минут.