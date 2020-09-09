Медведев выиграл у Рублёва и прошёл в полуфинал US Open

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Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников считает наказание первой ракетки мира Новака Джоковича справедливым. По его словам, спортсмен сознательно отбил мяч в сторону линейного арбитра во время матча в рамках Открытого чемпионата США (US Open).

На всех повторах видно, что он сознательно бьёт мяч в сторону судьи. Не в судью, а именно в сторону ударом средней силы. Возможно, он хотел, чтобы удар о стенку создал...