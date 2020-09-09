Медведев выиграл у Рублёва и прошёл в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл путёвку в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open), который проходит без зрителей в Нью-Йорке. Он обыграл другого россиянина Андрея Рублёва в трёх сетах — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).
Четвертьфинальный поединок соотечественников, первый для россиян в истории турниров Большого шлема, длился 2 часа 27 минут. Медведев исполнил 16 эйсов (его соперник — 10), совершив три двойные ошибки (Рублёв — одну).
В полуфинале US Open Медведев встретится с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Алексом де Минауром.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в матче 1/8 финала US Open Медведев в трёх сетах разобрался с американцем Фрэнсисом Тиафо (6:4, 6:1, 6:0). Третий сеяный турнира Медведев свой лучший результат показал на US Open — 2019. Тогда он добрался до финала, где проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю.
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