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Россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия).

Матч завершился в пользу 22-летней россиянки со счётом 6:3, 3:6, 6:2. В следующем матче Касаткина сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и украинкой Катериной Козловой. Призовой фонд турнира,...