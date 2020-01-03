Россиянка Светлана Кузнецова не будет участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в новозеландском Окленде.
Спортсменка пропустит турнир из-за вирусного заболевания, сообщает пресс-служба WTA.
Кузнецова должна была начать турнир с 23-кратной победительницей турниров серии Большого шлема американкой Сереной Уильямс.
Ранее другая россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия), писал NEWS.ru.
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