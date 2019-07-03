https://static.news.ru/photo/65dac5e4-9d87-11e9-9b92-fa163e074e61_1024.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась дальнейшими планами на сезон.

Мне необходимо пройти МРТ. После восстановления я надеюсь сыграть на турнирах в Цинциннати, Торонто и на Открытом чемпионате США, — сказала Шарапова в интервью Eurosport .

Матч Шараповой с француженкой Полин Пармантье на «Ролан Гаррос» продолжался 2 часа и 17 минут и закончился поражением россиянки в трёх сетах — 6:4, 6:7, 0:5. Последняя партия не была доиграна как раз из-за проблем Марии с рукой.

Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.