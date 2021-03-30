Рублёв вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Мастерс» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами. Об этом сообщает ТАСС.
В четвёртом круге соревнований 23-летний Рублёв
Андрей Рублёв находится на восьмой строчке рейтинга АТР. На его счету 8 выигранных титулов. Он четырежды доходил до четвертьфиналов турниров Большого шлема.
Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» с 1985 года. Призовой фонд составляет $4,3 млн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).