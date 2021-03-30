Рублёв вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Мастерс» в Майами

https://static.news.ru/photo/10bde880-0b3b-11ea-82f0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублёв Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами. Об этом сообщает ТАСС.

В четвёртом круге соревнований 23-летний Рублёв обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:4, 6:4. Теперь россиянину, имеющему четвёртый номер посева, предстоит встреча с представителем США Себастьяном Кордой. Американец по ходу турнира обыграл россиянина Аслана Карацева и девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана.

Андрей Рублёв находится на восьмой строчке рейтинга АТР. На его счету 8 выигранных титулов. Он четырежды доходил до четвертьфиналов турниров Большого шлема.

Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» с 1985 года. Призовой фонд составляет $4,3 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).