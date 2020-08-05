Павлюченкова отказалась выступать в US Open

https://static.news.ru/photo/74a9d9ec-d725-11ea-a460-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Павлюченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выйдет на корты турнира Большого шлема US Open. Об этом она написала в Instagram.

Победительница 17 турниров WTA призналась, что решиться на это ей было не просто, ведь теннис для неё — «это почти всё».

Долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в США, — рассказала Павлюченкова.

Начало турнира Большого шлема запланировано на 31 августа, а завершиться соревнования должны 13 сентября. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса на трибунах US Open-2020 зрителей не будет. При этом из четырёх ежегодный турниров Большого

Из четырех ежегодных турниров Большого шлема в 2020 году состоялся только один — Открытый чемпионат Австралии. Сразу после него мир закрылся от COVID-19. Следующий турнир — Уимблдон, был отменён впервые с 1945 года. За ним должен был стартовать Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), но он был перенесён на начало сентября.

Как писал NEWS.ru, в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо, первом официальном соревновании после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, россиянка Екатерина Александрова в трёх партиях обыграла француженку Кристину Младенович.