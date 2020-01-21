https://static.news.ru/photo/669e6fb6-3c2a-11ea-9d74-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема в парном разряде, Андрей Ольховский прокомментировал вылет бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой после первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Это трагедия. По результатам, которые Мария сейчас показывает, тяжело ей будет играть. Его практически нет. Конечно, на том уровне, на котором она сейчас играет, с большой буквы фамилия Шарапова не смотрится. У Марии есть определенный имидж, он очень положительный и подтверждён спортивными результатами. Если в дальнейшем на протяжении N времени результатов не будет, то и имидж будет падать, — сказал Ольховский корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, экс-теннисист отметил, что 32-летняя спортсменка всё прекрасно понимает, но решение завершить карьеру должно исходить исключительно от нее, не стоит советовать принимать подобные заключения.

Это должно быть ее решение, она прекрасно все понимает и осознает, мы не знаем, может, это контрактные обязательства, или она настолько хочет играть, что не видит свою жизнь без тенниса. Никто не знает, что будет дальше, мы можем только предполагать, но то, что происходит в последнее время со спортивными результатами, абсолютно нехорошо, — заключил он.

Россиянка в матче Australian Open уступила 19-й ракетке турнира хорватке Донне Векич со счётом 3:6, 4:6. Таким образом, россиянка в третий раз подряд вылетает в первом круге на турнире Большого шлема. По итогам соревнований Шарапова опустится в рейтинге WTA со 145-й строчки за пределы топ-350, писал NEWS.ru.