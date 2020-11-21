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Теннис

Медведев рассказал о счастье после победы на турнире ATP

10:28, 23 ноября 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на итоговом турнире ATP назвал себя самым счастливым человеком на свете. Слова спортсмена приводит пресс-служба соревнований.

Ранее стало известно, что Медведев в финальном матче разобрался с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. На «харде» Лондона россиянин одержал пять побед в пяти матчах. Вместе с престижным титулом он получил максимальное количество рейтинговых очков (1500) и призовые деньги — $2,238 млн.

По словам россиянина, десять побед подряд и первые места на крупнейших турнирах — это невероятно. Медведев подчеркнул, что прошедшая встреча с Тимом стала лучшей в его карьере. Как отметил сам теннисист, речь идёт даже не столько о результате, сколько о том, как складывалась игра по ходу матча.

Я самый счастливый человек на свете, — цитирует Медведева сайт турнира.

Россиянин закончил сезон на четвёртой строчке мирового рейтинга, в его активе теперь девять титулов АТР.

Как ранее передавал NEWS.ru, теннисист после победы заявил, что ему очень смешно читать о себе в соцсетях.

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