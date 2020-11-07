Крупный теннисный турнир могут перенести из Мадрида в Берлин

https://static.news.ru/photo/64687d18-21d5-11eb-8976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодно проходящий в Мадриде крупный теннисный турнир может переехать в Берлин.

Согласно некоторым данным, спонсор мероприятия румынский бизнесмен Ион Цириак обсудил возможность смены места проведения соревнований с бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером. Тот поддержал идею и выразил желание подписать соответствующее соглашение, передаёт prosport.ro.

Мужской турнир в Мадриде проводится с 2002 года в категории «Мастерс». Цириак спонсирует его с 2010 года. Женский турнир категории Premier Mandatory проводится с 2009 года. В 2020 году соревнования пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что теннисисты Александр Зверев (представляет Германию) и Даниил Медведев (РФ) уже сейчас выступают на более высоком уровне, чем первая ракетка мира серб Новак Джокович, второй номер рейтинга испанец Рафаэль Надаль и победитель 20 турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер.