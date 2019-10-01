https://static.news.ru/photo/cced64fa-e425-11e9-af4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), одержав победу над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

Теперь россиянка будет бороться с соотечественницей Екатериной Александровой за выход в четвертьфинал соревнований.

В другой встрече российская спортсменка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Софье Кенин и не смогла пробиться в третий круг соревнований.

Призовой фонд составляет более $7,4 млн. Турнир завершится 6 октября.

Ранее News.ru писал, что Мария Шарапова отказалась от участия в московском соревновании «Кубок Кремля». В это время она будет выступать на турнире в Люксембурге.