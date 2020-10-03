Федерер будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии 2021 года

https://static.news.ru/photo/1b50fd2a-060b-11eb-9d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии, сообщил исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тили.

Летом спортсмен известил, что перенёс хирургическое вмешательство — ему сделали артроскопию коленного сустава. После этого он планировал вернуться в спорт в начале сезона 2021 года. Australian Open, предположительно, пройдёт 18–31 января 2021 года, передаёт РИА Новости.

Роджер Федерер этим утром подтвердил, что он будет здесь. Серена Уильямс тоже сыграет, она попытается повторить рекорд Маргарет Корт (по числу побед в турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. — NEWS.ru), — сказал представитель Tennis Australia.

Как писал NEWS.ru ранее, знаменитая теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс не будет участвовать в «Ролан Гарросе». Она снялась с чемпионата из-за травмы ахиллова сухожилия, которая была получена на US Open.