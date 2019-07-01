Советский и российский теннисист Андрей Ольховский считает, что Мария Шарапова сумеет обыграть представительницу Франции Полин Пармантье в первом круге турнира «Уимблдон».
Она уже играла в турнире на Майорке перед «Уимблдоном», дошла до второго круга, но не смогла пробиться дальше. Сейчас ей достался неплохой, не самый сильный соперник для первого круга. Думаю, у нее большие шансы обыграть соперницу, — сказал Ольховский корреспонденту News.ru.
Австралийская теннисистка Эшли Барти может потерять звание первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) после «Уимблдона», писал News.ru.