Она уже играла в турнире на Майорке перед «Уимблдоном», дошла до второго круга, но не смогла пробиться дальше. Сейчас ей достался неплохой, не самый сильный соперник для первого круга. Думаю, у нее большие шансы обыграть соперницу, — сказал Ольховский корреспонденту News.ru.