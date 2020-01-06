https://static.news.ru/photo/9bcf6486-32a4-11ea-a633-fa163e074e61_660.jpg Каролина Плишкова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чешская теннисистка Каролина Плишкова во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия) обыграла местную спортсменку Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 и вышла в четвертьфинал.

Встреча продолжалась чуть более двух часов. В ¼ финала соревнований 27-летняя теннисистка поборется с представительницей США Элисон Риске, которая обыграла Барбору Стрыцову (Чехия).

Другая теннисистка, американка Дженнифер Брэди, выиграла у австралийки Эшли Барти (6:4, 7:6 (7:4)). Поединок продолжался один час и 34 минуты. За место в полуфинале 24-летняя представительница США встретится с победителем пары Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).

Действующая чемпионка соревнований в Брисбене является Каролина Плишкова. Призовой фонд турнира оценивается в $1,5 млн.

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), ранее писал NEWS.ru.