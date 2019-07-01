Главный дизайнер Apple Джони Айв, решивший покинуть компанию после 27 лет работы, не был доволен сменой приоритетов в Купертино, поскольку это привело к «разрушению магии продукта».
После запуска Apple Watch в 2015 году Айв стал реже посещать штаб-квартиру компании, что сказывалось на возглавляемой им команде разработчиков. Сплочённость в коллективе разрушалась, в результате чего несколько ключевых членов коллектива покинули Apple за последние несколько лет.
Как рассказывают источники
Одним из главных камней преткновения стали вышеупомянутые «яблочные» умные часы. Айв настаивал, чтобы Apple Watch продавались как модный аксессуар, а не как расширение iPhone. Итоговый продукт стал компромиссом. Согласно WSJ, Apple продала только четверть того, что прогнозировала компания в первый год, при этом «тысячи» из золотых Apple Watch стоимостью $17 тысяч остались нераспроданными.
Главный дизайнер покидает Apple ради создания собственной дизайнерской фирмы LoveFrom, которой Купертино может платить «миллионы долларов в год» ради продолжения сотрудничества.
Что касается других продуктов компании, то дизайнерская команда все ещё работает над очками дополненной реальности (AR), которые предоставят пользователям визуальное отображение сообщений и карт. При этом инженеры недовольны беспроводной зарядкой AirPower от Apple: устройство не может равномерно заряжать девайсы и ведёт себя, как «плитка в общежитии».
Ранее News.ru рассказал, за что «яблочники» должны благодарить главного дизайнера Apple.