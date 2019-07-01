https://static.news.ru/photo/ba036f7c-9bd9-11e9-972c-fa163e074e61_1024.jpg Джони Айв (справа) Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Главный дизайнер Apple Джони Айв, решивший покинуть компанию после 27 лет работы, не был доволен сменой приоритетов в Купертино, поскольку это привело к «разрушению магии продукта».

После запуска Apple Watch в 2015 году Айв стал реже посещать штаб-квартиру компании, что сказывалось на возглавляемой им команде разработчиков. Сплочённость в коллективе разрушалась, в результате чего несколько ключевых членов коллектива покинули Apple за последние несколько лет.

Как рассказывают источники The Wall Street Journal , Айв был подавлен, что глава компании Тим Кук «не проявил большого интереса к процессу разработки продукта». Кроме того, дизайнер становился все более разочарованным из-за того, что в совете директоров Apple состояли люди, не имеющих опыта работы, связанной с основной деятельностью компании.

Одним из главных камней преткновения стали вышеупомянутые «яблочные» умные часы. Айв настаивал, чтобы Apple Watch продавались как модный аксессуар, а не как расширение iPhone. Итоговый продукт стал компромиссом. Согласно WSJ, Apple продала только четверть того, что прогнозировала компания в первый год, при этом «тысячи» из золотых Apple Watch стоимостью $17 тысяч остались нераспроданными.

Главный дизайнер покидает Apple ради создания собственной дизайнерской фирмы LoveFrom, которой Купертино может платить «миллионы долларов в год» ради продолжения сотрудничества.

Что касается других продуктов компании, то дизайнерская команда все ещё работает над очками дополненной реальности (AR), которые предоставят пользователям визуальное отображение сообщений и карт. При этом инженеры недовольны беспроводной зарядкой AirPower от Apple: устройство не может равномерно заряжать девайсы и ведёт себя, как «плитка в общежитии».

Ранее News.ru рассказал, за что «яблочники» должны благодарить главного дизайнера Apple.

