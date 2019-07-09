https://static.news.ru/photo/60f90966-a258-11e9-8e15-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Ctrl Shift Face

Авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face опубликовали новый ролик, изменённый с помощью технологии по замене лиц Deepfake. Героем свежего видео стал Джим Керри, который заменил Джека Николсона в культовой ленте «Сияние».

По словам создателей, ролик станет первой частью «изменённого» фильма ужасов Стэнли Кубрика. Возможно, что в дальнейшем Ctrl Shift Face возьмётся за знаменитую сцену, где главный герой ломает топором дверь в ванную со словами Here's Johnny («А вот и Джонни!»).

В начале июня на канале появилось deepfake-видео со Сильвестром Сталлоне в роли Т-800 в фильме «Терминатор 2: Судный день».

Ранее News.ru посвятил специальный материал приложению DeepNude и тому, почему пользователи так заинтересованы в фейковом откровенном контенте.