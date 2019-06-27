Технологии развиваются семимильными шагами. Автомобили становятся беспилотными, дроны — общедоступными, предметы быта — умными, а нейросети — более развитыми. Последние всё чаще мелькают в заголовках изданий и становятся главными темами в роликах на YouTube, и пользователи, словно родители, наблюдают за первыми шагами ребёнка и за тем, как он быстро растёт.

В конце 2017 года с термином «нейросеть» познакомились даже люди, весьма далёкие от мира технологий — на портале reddit появилось несколько фальшивых порнороликов со знаменитостями, созданные уже ставшей очень популярной deepfake. Технология заменяет лица актрис фильмов для взрослых на лица голливудских звёзд, причём пользователи отмечали, что некоторые видео получались весьма правдоподобными, вследствие чего разразился большой скандал. Правозащитники и обеспокоенные лица по сей день спорят о законности создания контента подобного рода.

На днях о deepfake вспомнили в очередной раз в связи с появлением «преемника» технологии — приложения DeepNude. Оно использует нейронные сети, чтобы в буквальном смысле раздеть человека на загруженной фотографии. Как отметили пользователи, испытавшие новый алгоритм, пока он работает неидеально, и более качественные изображения получаются с минимально одетыми девушками (программа пока плохо справляется с мужчинами, поскольку их сложнее найти в Интернете). В качестве «подопытных» в очередной раз чаще всего используются фото голливудских знаменитостей.

www.deepnude.com

DeepNude уже назвали эволюцией deepfake, которую проще использовать и которая намного быстрее создаёт фейковый, но при этом откровенный контент. Её автор — анонимный программист, который в комментарии Vice представился как Альберто. По словам разработчика, его проект использует алгоритм с открытым исходным кодом pix2pix, разработанный исследователями из Калифорнийского университета в Беркли в 2017 году.

Программист «скормил» pix2pix 10 тысяч фотографий обнажённых женщин. Алгоритм аналогичен тому, что используется в фейковых роликах или беспилотных автомобилях для «представления» дорожных сценариев. В DeepNude сетей несколько, так как каждая из них отвечает за определённую задачу: одна помечает одежду, другая определяет «анатомические» точки, третья занимается рендерингом.

Доступ к телу за пару кликов

Альберто запустил сайт с DeepNude 23 июня. Там пользователи не только могут узнать, как именно работает технология, но и скачать программу на собственный компьютер. И если в случае deepfake необходимы хотя бы базовые знания, инструкции, подходящие видеоролики, то здесь от вас требуется лишь фотография. Всё остальное за вас сделает алгоритм.

Программа доступна в двух версиях: бесплатной и платной. Если пользователи не хотят платить за развлечение, то на изменённом изображении будет красоваться большой водянок знак. Избавится от него можно купив платную версию за $50, но и тогда DeepNude пометит фотографию надписью FAKE («Фальшивка»). За версию без всяких наклеек придётся выложить $100.

Откуда вообще в голове программиста появилась идея о DeepNude? Ответом на этот вопрос стала реклама шутливых «рентгеновских очков», которую разработчик видел в журналах 60-х и 70-х годов. Отсюда и логотип приложения — лицо мужчины в спиральных очках. Альберто открыл для себя потенциал искусственного интеллекта около двух лет назад, и с тех пор он экспериментировал с технологией, движимый весельем и энтузиазмом.

Я не вуайерист, я — технологический энтузиаст. Продолжаю совершенствовать алгоритм. В последнее время, из-за неудач с другими стартапами и денежных проблем, я спросил себя, могу ли я получить с этого выгоду с экономической стороны? Вот почему я создал DeepNude, — рассказал Альберто.

Нельзя сказать, что автор приложения не задумывался об этической стороне своего проекта. По его словам, он задавался вопросами, правильно ли он поступает и может ли DeepNude кому-нибудь навредить.

Если у кого-то возникнут плохие намерения, существование DeepNude ничего не изменит. Если я это не сделаю, то кто-то другой сделает это через год, — заявил программист.

Любопытный ребёнок или инфантильный взрослый

Разработка Альберто, как и deepfake в своём время, заинтересовала очень многих. Как считает психотерапевт-сексолог Артем Толоконин, такого рода вещами, его просмотром или созданием, занимаются в основном подростки: у них играет фантазия, им нужно понять, что такое секс, где находятся границы дозволенного и что следует за тем, когда ты ломаешь социальные нормы.

Стоит отметить, что существуют подростки в идеологическом смысле, а есть в психологическом. С удовольствием смотрят на такого рода видео и фото молодые в основном люди в возрасте от 15 до 25 лет, однако существуют и взрослые люди, которые до сих пор находятся в таком психологическом возрасте. Им такие фантазии кажутся очень забавными, так как они соответствуют их уровню психосексуального развития, — отметил Толоконин.

Люди, вступившие в переходный возраст, как правило, начинают, по словам эксперта, «щупать» этот мир на предмет того, что можно в нём сделать для того, чтобы испытать чувство удовлетворения собой, каким-то поступком, который привлечет к ним внимание. Они порой ведут себя деспотично, их настроение часто бывает нестабильно, они говорят такие вещи, за которые взрослому человеку было бы стыдно.

Это определённый этап развития личности, но не все подростки ведут себя таким образом. Если родители не поддерживают ребенка и не беседуют с ним на взрослые темы, он, соответственно, не знает ориентиров и берегов — он их ищет и иногда на грани «фола». Он хочет попробовать всё, что во взрослом возрасте находится за рамками приличия, — считает психотерапевт-сексолог.

В качестве примера вызывающего поведения Толоконин вспомнил период после развала Советского Союза — молодёжь сжигала пионерские галстуки и считала это классным, а у взрослых этот поступок вызывал шок.

С подобного плана роликами ситуация точно такая же, только с сексуальным подтекстом, — заметил эксперт.

Однако при этом Толоконин не исключает, что аудитория deepfake и DeepNude не ограничивается одними подростками, ведь в силу разных причин человек может застревать на определённом уровне развития. Некоторые по жизни ведут себя как дети, а кто-то застревает в подростковом возрасте и фиксируется на теме секса. Как заключил психотерапевт-сексолог, у таких людей в 40-50 лет модель возраста как у 15-летнего подростка.

На момент написания материала сайт DeepNude упал, потому что серверы не выдержали большого наплыва пользователей.