Авторы Chuchel изменили героя после обвинений в блекфейсе

Студия Amanita Designs, известная игрокам по Machinarium, обновила главного героя приключенческого платформера Chuchel. Разработчики изменили цвета протагониста после обвинений в «блэкфейсе»: самого Чучела перекрасили в оранжевый, а его шляпку — в чёрный.

Студия также выпустила новый трейлер с обновлённым героем. Примечательно, что в феврале Яромир Плахи объяснил одному из поклонников, что внешность Чучела основана на нём и его собаке.

Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовался комиками для карикатурного изображения лица чернокожего человека.

Thanks for the message. I certainly did not want to offend anyone! Chuchel is inspired by my personality and personality of my black dog. pic.twitter.com/3RDwFZgSK3