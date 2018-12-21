Авторы Chuchel изменили героя после обвинений в блекфейсе

https://news.ru/storage/news/c90d468fd4e98bc18c8142e3a089ddbf/7e8ffa17-ccad-4734-b7b2-effbc90af94c_850.jpg steampowered.com

Студия Amanita Designs, известная игрокам по Machinarium, обновила главного героя приключенческого платформера Chuchel. Разработчики изменили цвета протагониста после обвинений в «блэкфейсе»: самого Чучела перекрасили в оранжевый, а его шляпку — в чёрный.

«Мы хотели бы искренне извиниться перед каждым, кого оскорбила первоначальная внешность Чучела. Как команда мирных творческих людей, мы просто не хотим, чтобы наши игры и персонажи были даже отдаленно связаны с расизмом или любой другой формой преступлений на почве ненависти», — говорится в заявлении студии.

Студия также выпустила новый трейлер с обновлённым героем. Примечательно, что в феврале Яромир Плахи объяснил одному из поклонников, что внешность Чучела основана на нём и его собаке.

Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовался комиками для карикатурного изображения лица чернокожего человека.

Thanks for the message. I certainly did not want to offend anyone! Chuchel is inspired by my personality and personality of my black dog. pic.twitter.com/3RDwFZgSK3 — Jaromír Plachý (@jaromir_plachy) 9 февраля 2018 г.

Ранее портал TrueAchievements обнаружил в Xbox Store описание демоверсии Resident Evil 2, ремейка оригинальной игры 1998 года. Он получил подзаголовок 1-Shot Demo, и, если верить опубликованной информации, на его прохождение будет отведено 30 минут.