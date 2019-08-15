https://static.news.ru/photo/3d2a7fea-bf6a-11e9-b01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Friedel/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские и иностранные операторы предлагают тарифы для роуминга, позволяющие сэкономить на связи за границей, рассказали журналисты издания «Профиль».

Самым дорогим вариантом является использование SIM-карт российских операторов. Однако и в этом случае есть возможность сократить издержки: следует звонить через мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber и другие) и подключить специальный тариф, включающий пакет интернета, сообщается на сайте СМИ.

Более выгодным вариантом станет покупка специальных туристических SIM. Существуют глобальные операторы, работающие по всему миру и локальные, действие которых ограничивается одной страной. Тарифу первых будут несколько дороже вторых, но всё рано остаются выгоднее обычного роуминга.

Ранее News.ru писал, что вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией должен быть решён до 15 сентября. Об этом на форуме регионов двух стран заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.