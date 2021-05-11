Xiaomi пошутила о разводе Билла и Мелинды Гейтс в своей рекламе

https://static.news.ru/photo/2502a28e-b258-11eb-854c-96000091f725_660.jpg Билл и Мелинда Гейтс Фото: Ron Sachs / CNP /MediaPunch/Global look Press

Китайская компания Xiaomi использовала развод миллионеров Билла и Мелинды Гейтс как повод для рекламы своего смартфона в Twitter. Авторам пришлось удалить пост с шуткой после критики пользователей, рассказал журналист Макс Вайнбах.

Компания на фоне новостей решила напомнить, что её телефон Mi 11 очень быстро заряжается.

Хотя разрыв с вашим партнёром-миллиардером может быть не самым разумным решением, наш Mi 11 полностью заряжается за 45 минут с помощью 55-Вт проводной турбо-зарядки, что означает, что вы всегда готовы уйти, — было написано в твите.

Кроме того, пользователи обратили внимание , что SMM-специалист Xiaomi использовал iPhone для публикации этого поста.

Let's unpack this.



They're saying don't back up with someone that cheats on you because they're a billionaire



They somehow jump from that statement... to the phone charging speed



Then go back to saying you can leave the billionaire whenever



OH AND IT WAS TWEETED FROM IPHONE pic.twitter.com/XF5mc4obWH — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 10, 2021

О разводе Билл Гейтс написал 3 мая в Twitter. Пара была в браке 27 лет. Основатель Microsoft уверяет, что решение развестись было совместным.

Ранее стало известно, что сразу же в день развода Мелинда Гейтс получила акции крупных компаний на сумму $1,8 млрд. Ей перешли 14,1 млн акций оператора железнодорожной сети Canadian National Railway стоимостью около $1,5 млрд, а также 2,94 млн акций американского автодилера AutoNation на сумму $309 млн. Что касается их общего благотворительного фонда Bill and Melinda Gates Foundation, пока что супруги намерены руководить делами совместно.

СМИ сообщили, что Мелинда начала бракоразводный процесс ещё два года назад. Причина развода не уточняется, однако по информации источников, Мелинда была обеспокоена контактами её мужа с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. По данным СМИ, она неоднократно созванивалась с бракоразводными консультантами в октябре 2019 года после того, как появились сообщения о встречах Гейтса с Эпштейном. Сам же Гейтс назвал эти встречи ошибкой и подчеркнул, что речь на них шла о благотворительности.