VR-технологии научились воздействовать на рецепторы запаха и вкуса

Технологии виртуальной реальности активно развиваются и постепенно начинают воздействовать не только на зрение и слух человека, но и на рецепторы запаха и вкуса. Так, например, был создан виртуальный коктейль, который способен имитировать запах, вкус и даже цвет различных напитков во время питья обычной воды, пишет Live 24.

Инновационная разработка представляет собой бокал, подключённый к специальному приложению. Благодаря этому пользователь может выбрать подсветку, запах, передаваемый с помощью специальных микронасосов, и вкус напитка, который он будет чувствовать в то время, как в бокал налита обычная вода.

Схожим образом работает и разработка Stereo Smell: без вживления каких-либо электродов прибор подключается к носовой перегородке человека и начинает стимулировать тройничный нерв, усиливая или заменяя запахи.

Также был создан портативный стимулятор вкуса. Устройство заправлено пятью различными гелями, которые в зависимости от интенсивности подачи электрического тока воздействуют на вкусовые рецепторы человека, расположенные на языке.

Ранее стало известно, что крымские хирурги стали проводить операции в области урологии с помощью VR-технологий. Специальный прибор создаёт персонифицированную 3D-модель органа, что облегчает врачам работу с проблемной зоной пациента.