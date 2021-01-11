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В WhatsApp заверили, что мессенджер не может видеть сообщения пользователей

10:58, 12 января 2021 398
Фото: pexels.com

Все сообщения пользователей WhatsApp всё ещё защищены с помощью сквозного шифрования, поэтому ни сам мессенджер, ни Facebook не могут видеть их.

Соответствующее заявление было опубликовано после того, как основатель Telegram Павел Дуров написал о невозможности изучить шифрование и конфиденциальность WhatsApp, так как их код скрыт.

Мы хотим развеять некоторые слухи — будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования, — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

Также в WhatsApp подчеркнули, что обновление политики конфиденциальности не оказывает влияния на сообщения близким.

По словам главы WhatsApp Уилла Кэткарта, ни сам мессенджер, ни Facebook не могут видеть личные звонки и сообщения пользователей. Он отметил, что в компании привержены этой технологии и стремятся защищать её во всем мире.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Министерство обороны Турции откажутся от использования мессенджера WhatsApp из-за новых правил использования.

Популярный мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Подчёркивается, что мессенджер является частью корпорации (также в неё входят Instagram и Facebook Messenger). Поэтому он будет делиться информацией со всем «семейством приложений». Передача данных пользователя, по словам представителей компании, необходима для анализа его вкусов и привычек.

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