В WhatsApp заверили, что мессенджер не может видеть сообщения пользователей

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Все сообщения пользователей WhatsApp всё ещё защищены с помощью сквозного шифрования, поэтому ни сам мессенджер, ни Facebook не могут видеть их.

Соответствующее заявление было опубликовано после того, как основатель Telegram Павел Дуров написал о невозможности изучить шифрование и конфиденциальность WhatsApp, так как их код скрыт.

Мы хотим развеять некоторые слухи — будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования, — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

Также в WhatsApp подчеркнули, что обновление политики конфиденциальности не оказывает влияния на сообщения близким.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

По словам главы WhatsApp Уилла Кэткарта, ни сам мессенджер, ни Facebook не могут видеть личные звонки и сообщения пользователей. Он отметил, что в компании привержены этой технологии и стремятся защищать её во всем мире.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Министерство обороны Турции откажутся от использования мессенджера WhatsApp из-за новых правил использования.

Популярный мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Подчёркивается, что мессенджер является частью корпорации (также в неё входят Instagram и Facebook Messenger). Поэтому он будет делиться информацией со всем «семейством приложений». Передача данных пользователя, по словам представителей компании, необходима для анализа его вкусов и привычек.