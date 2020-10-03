В Роскачестве рассказали, какие настройки в смартфоне лучше не менять

https://static.news.ru/photo/824256b8-05f3-11eb-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каждом смартфоне есть системные настройки, которые лучше не менять, чтобы не превратить телефон в бесполезный кусок пластика, а также обезопасить себя от утечки личных данных, заявил глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Первым опасным моментом он назвал попытку многих пользователей отредактировать настройки приёма вызовов. Если менять эти настройки без достаточных знаний, то можно случайно заблокировать входящие вызовы с неизвестных или скрытых номеров, отметил представитель ведомства, передаёт Прайм.

Куканов призвал с осторожностью трогать настройки так называемого универсального доступа, так как можно изменить возможности интерфейса таким образом, что исправить это будет крайне трудно. Еще одной опасностью является использование root для Android и Jailbreak для iOS. Декларируется, что пользователь тогда получит полные права администратора, однако тут есть известные риски.

Опасность заключается в непредсказуемости последствий: есть риск получить неработающий смартфон, отключить важные механизмы системы безопасности операционной системы, — сказал Куканов.

Риски «рута» также заключаются в том, что можно случайно удалить необходимые системные файлы, потерять гарантию на устройство или столкнуться с утечкой личных данных.

Как сообщал NEWS.ru, партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов ранее заявил, что в последнее время устойчивой популярностью стали пользоваться кнопочные телефоны. Многие пользователи выбирают себе именно такие телефоны, так как они дольше держат заряд и более безопасны с точки зрения персональных данных.

Ранее в центре цифровой экспертизы Роскачества проверили ряд популярных веб-браузеров для смартфонов на операционных системах Android и iOS.