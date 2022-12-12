В РАЭК предложили создать для IT-сектора «максимально лояльные условия» Глава проектного направления РАЭК Захарченко призвал создать для IT-сектора «максимально лояльные условия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская IT-индустрия нуждается в «максимально лояльных условиях», заявил NEWS.ru на полях Russian Internet Week (RIW-22) 2022 руководитель проектного направления РАЭК Дмитрий Захарченко. Он предложил создать «очень абстрагированного от наших проблем юнита», где соберутся люди, чувствующие себя как можно комфортнее. По его словам, подобная «мозговая деятельность» требует «очень спокойную среду», а ее сейчас не хватает, так как «общество очень резистивно к происходящим изменениям».

Нужны максимально лояльные условия. Лучшее решение: создание очень абстрагированного от наших проблем юнита, где можно было бы собрать людей, и они чувствовали бы себя максимально комфортно. Потому что для такой сложной мозговой деятельности нужна очень спокойная среда, и сейчас её не хватает у нас, потому что наше общество очень резистивно к тем изменениям, которые происходят. Мы любим обсуждать в кулуарах или на кухне политику, общество, религию — всё, что нельзя обсуждать. Поэтому если IT-специалисты смогут оказаться в каком-то небольшом относительном вакууме, это будет эффективнее, — рассказал Захарченко.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, почему не все IT-специалисты до сих пор переехали в калифорнийскую Кремниевую долину, эксперт подчеркнул, что «не все могут примерить на себя роль жителя другой страны», и для каждого комфортны разные условия. По его словам, не каждый может полноценно передислоцироваться в другую культуру и, самое главное, закрепиться там.

И это очень большая проблема. Много молодых ребят за последние пять-десять лет перемещаются в определенном порыве с желанием самореализоваться, но у них не получается, потому что интегрироваться в другое общество, в другой культурный код очень тяжело. Всегда стоит попробовать, чтобы была возможность откатиться. Наши же любят так попробовать, чтобы откатиться потом было нельзя, и там они терпят фиаско. Есть очень много историй неуспеха, о которых мы очень мало знаем. Это очень сильно бьёт по психике человека, и он ломается. Те, кто знают о таком опыте, не хотят уезжать, — отметил Захарченко.

Говоря о развитии искусственного интеллекта, специалист намекнул, что ИИ уже стал частью обыденной жизни. В качестве примера он привел чат-боты с ИИ — мы сейчас принимаем звонки или общаемся в чат-ботах с ИИ. То есть, те боты, генерирующие ответы на наши вопросы, основаны уже на ИИ.

Например, если написать в какой-нибудь «Мегафон» или «Альфа Банк», тебе ответит уже не живой человек, а виртуальный помощник. Или отличный пример — камера любого мобильного телефона, использующая давно алгоритмы ИИ. Практически в любом, даже самом недорогом телефоне, применяется эта технология. Поэтому когда мы делаем фотографию, незаметно для нас происходят миллионы операций, и фотография становится чуть-чуть лучше, — рассказал Захарченко.

По его словам, ИИ не сможет «сыграть против своего создателя», так как для этого у ИИ «должны появиться руки, ноги и манипуляторы, чтобы он мог что-то сделать с человеком, а поскольку ИИ — исключительно алгоритм, это пока просто помощь, упрощение работы человека, но никак не его замена». Захарченко добавил, что в ближайшем будущем человек перестанет замечать присутствие ИИ в своей жизни, хотя он будет присутствовать практически везде — от крупных корпораций до Госуслуг.

Уже сейчас ИИ используется в тестовом режиме для определения эмоций людей, например, на собеседовании. Допустим, человек пришел на собеседование, ему задали вопросы, и потом результат основывается не только на мнении того, кто задавал вопросы, но и на независимой оценке записи, которая бралась с камеры. В основном сейчас это верификация. Например, в этом году мы сталкивались с такими кейсами: при помощи полиграфа машина самостоятельно задавала вопросы и по степени ответа, по внешнему виду человека, по пульсу, по другим потенциальным параметрам определяла, врёт человек или не врёт, — добавил Захарченко.

Ранее стало известно, что наиболее важным для защиты сектором в России с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров является отечественная промышленность. Об этом РИА Новости рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова. По ее словам, наблюдается рост количества атак на информационные системы предприятий, также увеличиваются риски нападений на физическую инфраструктуру с использованием дронов.