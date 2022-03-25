В ИСП РАН рассказали, что необходимо заместить в сфере программирования

В сфере программирования необходимо заменить иностранные заводы по производству микроэлектроники, сообщил директор Институт системного программирования РАН Арутюн Аветисян. При этом тотальное импортозамещение не является целью, отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Во-первых, я хочу подчеркнуть, что задачи тотально всё импортозаместить нет. Никакая страна в мире на сегодняшнем этапе развития технологий это сделать не сможет. Стоит задача обеспечить России технологическую независимость. Если же говорить о «тонких местах», то, безусловно, это заводы по производству микроэлектроники, микросхем. Ещё одно критически «тонкое место» − САПРы, — сказал Аветисян.

Это — объяснил специалист — сложные системы автоматизированного проектирования, с помощью них создают любые электронные системы, в том числе процессоры. Даже российский процессор «Эльбрус» проектируют с иностранными САПРами, объяснил Аветисян.

Ранее исполнительный директор Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных РосСХД Олег Изумрудов рассказал, что до санкций никто не думал переводить производство микропроцессоров в Россию. В стране нет таких заводов, для них нужно оборудование, а для производства ещё и плохо подходит климат, объяснил он.