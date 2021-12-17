В Intel случайно показали процессоры и видеокарты из будущего

Новейший драйвер для процессоров и видеокарт, появление которых пока даже не было анонсировано, был случайно опубликован компанией Intel, сообщил сайт Videocardz. Находка оказалась неожиданной и вызвала большое удивление пользователей. Ожидается, что новые комплектующие появятся на рынке не ранее, чем через два года.

В частности, тестовый драйвер будет поддерживать новое оборудование, которое на данный момент ещё не заявлено к выпуску. К нему относятся процессоры поколений Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake. Также оно будет обслуживать ожидаемый не ранее 2024 года Lunar Lake.

В числе упоминаемых находится и готовящийся к выходу графический ускоритель Intel DG3 под названием Elasti. Американский чипмейкер планирует уже в следующем году ворваться на рынок GPU с целым набором видеокарт.

Кроме того, файлы подтвердили будущую конфигурацию интегрированных в процессор графических движков. Так, Intel сначала удвоит количество ядер графического процессора, а затем сделает их число в четыре раза больше по сравнению с нынешним поколением Alder Lake.