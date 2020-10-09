Участники московского этапа «Цифрового прорыва» будут бороться за 3 млн

https://static.news.ru/photo/51c87c82-0a27-11eb-8fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: leadersofdigital.ru

Полуфинальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» пройдёт в Москве с 16 по 18 октября. Призовой фонд этапа составляет 3 млн рублей.

Участниками станут команды из разных регионов, их задачей будет создание в течение 48 часов цифровых продуктов для решения задач бизнеса и цифровой сферы. Победители получат деньги, выйдут в финал и смогут бороться за реализацию своей идеи благодаря грантам от партнёров мероприятия.

Все команды будут работать дистанционно, а из цифрового медиахаба в столице им будут помогать примерно 100 экспертов и трекеров. Весь хакатон будет транслироваться из специальной студии.

Среди организаций, которые предлагают задачи, крупные государственные компании, бизнес и органы власти. Так, московская мэрия предложила разработать инструменты для отслеживания очагов распространения вирусов, Росатом — систему оптимизации планирования при строительстве, «Ростелеком» — мобильную систему парковок, а администрация Владимирской области — приложение для формирования удобных безбарьерных маршрутов для людей с ограниченными возможностями.

В прямом эфире конкурса также пройдёт насыщенная деловая программа. В том числе — ток-шоу, паблик-токи и дискуссии о цифровой трансформации, IT-бизнесе, новых цифровых сервисах для поддержки населения и технологиях в PR.

Регистрация команд продлится до 12 октября включительно. NEWS.ru является официальным информационным партнёром мероприятия.

Полуфинальные хакатоны проходят в восьми крупнейших IT-хабах РФ во всех федеральных округах.

«Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения, писал NEWS.ru.